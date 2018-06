Bremen (SID) - Wie in den Vorjahren wird sich Fußball-Bundesligist Werder Bremen im türkischen Belek auf die Rückrunde vorbereiten. Die Hanseaten werden am 5. Januar 2013 aufbrechen, die Rückreise ist für den 12. Januar 2013 geplant. Für 2014 erwägt der Bundesliga-Elfte ein Wintertrainingslager in Katar.