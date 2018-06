Köln (SID) - Felix Wiedwald vom Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg ist für seinen Ballwurf in Richtung des Schiedsrichters für ein DFB-Pokal-Spiel gesperrt worden. Der Torhüter hatte in der Schlussphase des 0:1 (0:0) beim Drittligisten Karlsruher SC in der zweiten Runde den Ball wutentbrannt weggeworfen und dabei nur knapp den Unparteiischen Tobias Stieler verfehlt. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.