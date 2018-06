Wolfsburg (SID) - Felix Magath muss sich gut eine Woche nach seiner Entlassung beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg immer noch Kritik gefallen lassen. Erstmals attackierte ein Klubvertreter den geschassten Trainer-Manager. "Es war sicherlich eines der Probleme der letzten Monate, dass Herr Magath versucht hat, den Lizenzbereich aus der Geschäftsführer-Verantwortung rauszunehmen. Das wurde sicherlich auch dadurch begünstigt, dass er regelmäßig den direkten Zugang zum Vorstand von Volkswagen gesucht hat", sagte VfL-Geschäftsführer Wolfgang Hotze den Wolfsburger Nachrichten.

"Das halte ich nicht für besonders gut und würde mir wünschen, dass wir zukünftig die Angelegenheiten der Geschäftsführung auch dort lassen, wo sie hingehören", sagte Hotze. VW-Chef Martin Winterkorn hatte Magath nach dessen Intermezzo bei Schalke 04 persönlich davon überzeugt, zum deutschen Meister von 2009 zurückzukehren. Das Verhältnis der beiden galt immer als sehr gut.

"Es ist auch bei anderen Tochtergesellschaften von VW nicht üblich, dass ein Vorstand jeden Tag zum Gesamtvorstand von Volkswagen rennt und dort Tagesprobleme bespricht. Die Tagesprobleme werden in der Gesellschaft besprochen, und da gehören sie auch hin", sagte Hotze, der zusammen mit Thomas Röttgermann und Magath die Geschäftsführung bildete.

Nach dem ernüchternden Ergebnis der zweiten Amtszeit Magaths sieht Hotze auch das "Modell Magath" mit einem Trainer und Manager in Personalunion als gescheitert an. "Bei uns hat sich dieses Modell in der zweiten Phase von Felix Magath nicht bewährt. Das muss man wohl so sagen. Aus meiner Sicht sollte man diese beiden Positionen beim VfL zukünftig wieder trennen", sagte Hotze.

Bei der Suche nach einem Manager und Trainer werde sich der Verein Zeit lassen, so Hotze, der allerdings die Ziele klar definierte: "Den Anspruch, international zu spielen, müssen wir aufrechterhalten. Wir geben zu viel Geld aus, um nur national zu denken. Ich kann aber nicht sagen, ob wir unsere Ziele noch in dieser Saison erreichen."