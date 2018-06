Mannheim (SID) - Bundestrainer Martin Heuberger hat erste Konsequenzen aus der blamablen 27:31 (11:17)-Niederlage gegen das international zweitklassige Montenegro gezogen. Für das Spiel in Israel am Sonntag (18.45 Uhr/Eurosport) wurde Torhüter Martin Ziemer (TSV Hannover-Burgdorf) nachnominiert. "Martin hat einfach seine Chance verdient, weil er in der Bundesliga gute Leistungen bringt und auch im Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat", sagte Heuberger am Freitag. Carsten Lichtlein wurde dafür aus dem Aufgebot gestrichen. Er trat am Freitagmorgen die Heimreise an.

Heuberger hatte nach dem Montenegro-Spiel ungewohnt scharfe Kritik an seinen Stammkräften Silvio Heinevetter und Lichtlein geäußert. "Wenn wir eine überdurchschnittliche Leistung im Tor gehabt hätten, wäre es zumindest knapper ausgegangen", sagte Heuberger: "Ich glaube, wenn wir nur die Torhüter mit Montenegro gewechselt hätten, dann hätte es wahrscheinlich für uns gereicht." Ziemer wird am Sonntag mit Heinevetter das deutsche Torhüter-Duo bilden.