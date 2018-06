Chennai (AFP) Tausende Menschen, die an der Südostküste Indiens vor dem herannahenden Zyklon "Nilam" in Sicherheit gebracht wurden, haben nach Hause zurückkehren können. Es seien 400 Lastwagen gemietet worden, um die rund 5000 Menschen aus den Notunterkünften in ihre Häuser zurückzubringen, sagte ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes am Freitag in Chennai. Insgesamt kamen durch den Zyklon zehn Menschen ums Leben, darunter drei Seeleute des Öltankers "Pratibha Cauvery", der vor Chennai auf Grund gelaufen war.

