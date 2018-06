Abuja (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat am Freitag seine Afrika-Reise in Nigeria fortgesetzt. In der Hauptstadt Abuja stand neben Gesprächen mit Regierungsvertretern ein Besuch bei der westafrikanischen Regionalorganisation Ecowas auf seinem Programm.

Zu den Hauptthemen wird die Krise in Mali zählen, wo Islamisten zwei Drittel des Staatsgebiets unter ihre Kontrolle gebracht haben. Westerwelle hatte Mali am Donnerstag für wenige Stunden besucht und dem Land Hilfe bei der Bewältigung seiner Krise zugesichert. Die westafrikanischen Nachbarländer denken über eine militärische Intervention nach, die von der EU logistisch und mit Ausbildungshilfe für die malischen Streitkräfte unterstützt werden könnte.

Auch das bevölkerungsreichste afrikanische Land Nigeria, von dessen 165 Millionen Einwohnern jeweils 45 Prozent Muslime und Christen sind, hat Probleme mit Islamisten. Die radikale Sekte Boko Haram ist für zahlreiche Terroranschläge verantwortlich, bei denen seit 2010 etwa 1400 Menschen getötet wurden. Die Extremisten kämpfen für einen islamischen Gottesstaat, zumindest im überwiegend muslimischen Norden Nigerias.

Auswärtiges Amt zu Nigeria