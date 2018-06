Bogotá (AFP) Nahe einer Gruppe von Halloween feiernden Kindern ist in Kolumbien eine Bombe explodiert und hat zwei Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 30 Menschen wurden nach Behördenangaben vom Donnerstag bei dem Anschlag in Pradera im Südwesten des Landes verletzt, darunter 14 Kinder. Zwei Kinder schwebten mit schweren Kopfverletzungen in Lebensgefahr. Die Behörden machten die Guerillaorganisation Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens (FARC) für den Anschlag verantwortlich.

