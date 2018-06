Quetta (AFP) Bei einem Anschlag im Südwesten Pakistans haben bewaffnete Männer am Freitag eine Tankstelle in Brand gesetzt und dadurch nach Polizeiangaben mindestens 18 Menschen getötet. Die Männer schossen demnach von Motorrädern aus mit Kalaschnikows auf die improvisierte Tankstelle. Das dadurch ausgelöste Feuer weitete sich auf einen Bus aus, in dem Frauen und Kinder saßen. Auch weitere Tankstellen zum illegalen Verkauf von Benzin gingen in Flammen auf.

