Yongin (AFP) Ein Elefant in einem südkoreanischen Zoo kann durch Imitation einige Worte sprechen. Der 22-jährige Elefantenbulle Koshik aus dem Everland-Zoo in Yongin südlich der Hauptstadt Seoul begrüßte am Freitag Journalisten, die ihn besuchten, mit den koreanischen Worten "choah" (gut) und "nuo" (leg dich hin). Unter anderem kann Koshik auch die Vokabeln "annyong" (Hallo) und "aniya" (nein) erzeugen, wenn er seinen Rüssel in den Mund steckt. Die ungewöhnliche Begabung hat eine internationale Forschergruppe, darunter Wissenschaftler aus Jena, untersucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.