Boston (AFP) Wegen geplanter Sprengstoffanschläge mit ferngesteuerten Modellflugzeugen ist ein Anhänger des Terrornetzwerks Al-Kaida in den USA zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Anschließend solle der heute 27 Jahre alte Rezwan F. unter Auflagen auf freien Fuß kommen, urteilte ein Gericht in Boston am Donnerstag. Der Mann war im September 2011 festgenommen worden und hatte gestanden, Sprengstoffanschläge auf Bundesbehörden geplant zu haben.

