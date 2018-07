Belgrad (AFP) Abwertende Bemerkungen der früheren US-Außenministerin Madeleine Albright über Serben haben im Internet heftige serbische Reaktionen ausgelöst. Bei einer Signierstunde ihres Buchs "Ein Winter in Prag" vergangene Woche in einer Buchhandlung in Prag stieß Albright im Zorn die Worte "Ekelhafte Serben! Raus!" aus. Sie reagierte damit auf Mitglieder der Vereinigung "Freunde der Kosovo-Serben", die Albright baten, Plakate mit Fotos serbischer Opfer aus dem zu ihrer Amtszeit 1999 geführten NATO-Luftkrieg gegen Jugoslawien zu signieren.

