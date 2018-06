Washington (AFP) Die US-Küstenwache hat die Suche nach dem vermissten Kapitän des gesunkenen legendären Dreimasters "HMS Bounty" nach drei Tagen eingestellt. Die Einstellung der Suche nach dem 63-Jährigen gehöre "zu den schwersten Entscheidungen, die wir treffen müssen", erklärte Küstenwachensprecher Doug Cameron am Donnerstag. Der Dreimaster war am Montag während des Wirbelsturms "Sandy" in schwerer See vor der US-Ostküste gesunken. 14 Besatzungsmitglieder wurden gerettet, eine Frau wurde bewusstlos aus dem Wasser gezogen und starb wenig später im Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.