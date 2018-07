Washington (AFP) Der Regisseur des ersten Films über die Tötung des Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden wehrt sich gegen Kritik, die TV-Premiere kurz vor den US-Wahlen laufe auf Werbung für Präsident Barack Obama hinaus. Jeder wisse ohnehin, in wessen Amtszeit bin Laden getötet worden sei, sagte John Stockwell, Regisseur von "SEAL Team Six: the Raid on Osama bin Laden". Der private Kabelsender National Geographic will das Werk am Sonntag, zwei Tage vor der Abstimmung, erstmals ausstrahlen.

