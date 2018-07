New York (dpa) - Auch Tage nach Wirbelsturm «Sandy» leben zehntausende Menschen an der US-Ostküste immer noch unter katastrophalen Bedingungen. In Teilen New Yorks gibt es weiter weder Strom, Licht und Trinkwasser noch funktionierende Telefone. Die Zahl der Todesopfer in den USA stieg laut CNN weiter auf 88. Bis die am schlimmsten betroffenen Gebiete der Stadt wieder Strom haben, kann es nach Angaben des Versorgers noch bis zu zwei Wochen dauern. Das Leid der Menschen löste eine weltweite Welle der Hilfsbereitschaft aus.

