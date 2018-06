Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers kommen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nicht in Tritt. Der Titelfavorit verlor das Derby gegen die Los Angeles Clippers 95:105. Selbst 40 Punkte des überragenden Olympiasiegers Kobe Bryant verhinderten nicht die dritte Lakers-Pleite im dritten Spiel und damit den schlechtesten Saisonstart seit 34 Jahren.

An der Seite des All Stars enttäuschte Neuzugang Dwight Howard (13 Punkte) ebenso wie der Spanier Pau Gasol (10). In der NBA-Geschichte hat bislang nur eine Mannschaft nach einem 0:3-Start in die Saison den Titel noch gewonnen: 1991 führte Michael Jordan seine Chicago Bulls zur Meisterschaft.

Bei den Clippers kam Jamal Crawford von der Bank und erzielte 21 Punkte. Chris Paul kam auf 18 Zähler. Ebenfalls stark: Blake Griffin (15) und Caron Butler (14).

In New York ist derweil nach dem Hurrikan Sandy ein Stück Normalität zurückgekehrt. Die Knicks spielten erstmals wieder zu Hause im ausverkauften Madison Square Garden und bezwangen den amtierenden NBA-Champion Miami Heat 104:84. Carmelo Anthony steuerte 30 Punkte zum Erfolg bei.

Noch vor der Partie hatte Dwyane Wade sich dafür stark gemacht, die Partie zu verlegen. "Ich glaube einfach, dass es hier derzeit wichtigere Dinge gibt als uns, die hier Basketball spielen", sagte der Olympiasieger der Heat, der auf 15 Punkte kam. Miamis Topscorer war Superstar LeBron James mit 23 Zählern.

Das Auftaktspiel der New York Knicks gegen die Brooklyn Nets war am Donnerstag wegen der Folgen des Hurrikans auf den 26. November verlegt worden.