München (AFP) Angesichts von Problemen in der europäischen Autoindustrie bereitet die EU-Kommission einem Bericht zufolge einen Aktionsplan vor. Dieser sehe unter anderem Zuschüsse für die Entwicklungsabteilungen von Autokonzernen aus einem 80 Milliarden Euro umfassenden Forschungsbudget bis zum Jahr 2020 vor, berichtete das Magazin "Focus" in einer Mitteilung vom Samstag. Das Konzept wolle EU-Industriekommissar Antonio Tajani in Kürze vorstellen.

