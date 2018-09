Mönchengladbach (dpa) - Völlig verärgert war Igor de Camargo nach einem verschenkten Sieg. Erst traf der Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach zum 1:0 (49.), dann musste er mitansehen, wie die Gäste des SC Freiburg kurz vor Schluss per Foulelfmeter zum Ausgleich kamen.

«Leider hat der Schiedsrichter das Spiel entschieden», meinte de Camargo. Vor 47 673 Zuschauern verpassten die Gastgeber den 600. Bundesligasieg und den Sprung ins obere Tabellendrittel. Daniel Caligiuri rettete seinem Team das Remis (77.).

Freiburgs Trainer Christian Streich war mit der Leistung seines Teams zufrieden, nicht aber mit dem Ergebnis. «Wir haben außer dem Elfmeter leider kein Tor gemacht. Wir hätten das Spiel gewinnen können», sagte der Coach. Auch Gladbachs Trainer Lucien Favre, der wegen Meckerns in der Schlussphase auf die Tribüne musste, war über das Gegentor verärgert. «Der Elfmeter war eine harte Entscheidung. Aber wir können es nicht mehr ändern», meinte Favre.

Mit dem Selbstvertrauen zweier Auswärtssiege in der Meisterschaft und im DFB-Pokal im Rücken starteten die Gäste wesentlich besser in die Partie. Trainer Streich konnte seinen Außenverteidiger Oliver Sorg wieder aufbieten, allerdings diesmal auf der rechten Seite. Innen kam Pavel Krmas für den verletzten Matthias Ginter erstmals in dieser Saison zum Einsatz.

Mit schnellem und sehenswertem Kombinationsspiel setzten die Freiburger zunächst die Akzente und hatten durch ihren besten Torschützen Max Kruse in der 17. Minute auch die erste Chance. Sein Schuss traf allerdings nur das Außennetz. Kurz darauf scheiterte Cedrick Makiadi aus fünf Metern an Gladbachs Keeper Marc-Andre ter Stegen.

Die Gastgeber wirkten nach den 120 erfolglosen Pokalminuten von Düsseldorf ein wenig schwerfällig. Entgegen seiner Ankündigung veränderte Borussen-Coach Favre, der am Freitag 55 Jahre alt geworden war, sein Team nur auf einer Position. Für Kapitän Filip Daems feierte Oscar Wendt auf der linken Seite seine Spielzeit-Premiere.

Erst nach einer halben Stunde kamen die Gladbacher zu ersten Möglichkeiten. Erst verpasste Martin Stranzl per Kopf das Tor knapp (26.), dann scheiterte Alvaro Dominguez aus wenigen Metern an SC-Torhüter Oliver Baumann (35.).

Besser machte es de Camargo, der nach einem Pass von Wendt völlig frei vor Baumann auftauchte und keine Mühe hatte, seinen ersten Saisontreffer zu erzielen. Kurz darauf verpasste Lukas Rupp zweimal aus kurzer Distanz einen weiteren Treffer für die Borussen. Nach einem Foul von Wendt an Sorg verwandelte Caligiuri den etwas umstrittenen Strafstoß und rettete seinem Team das Remis.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 39,5 - 60,5

Torschüsse: 14 - 13

gew. Zweikämpfe in %: 60,6 - 39,4

Fouls: 12 - 12

Ecken: 4 - 6

Quelle: optasports.com