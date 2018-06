Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen lässt vom internationalen Sportgerichtshof CAS eine Strafe durch den Europa-Verband UEFA wegen Verstößen gegen die Meldepflicht für Dopingkontrollen überprüfen. Leverkusens Kommunikationsdirektor Meinolf Sprink bestätigte am Samstag auf SID-Anfrage einen Bericht der Süddeutschen Zeitung über die von der UEFA-Berufungskommission bestätigte Strafe über 25.000 Euro. Die Verhandlung vor dem CAS wegen der Vorgänge im Jahr 2011 ist für den 30. November in Lausanne terminiert.

Hintergrund der Klage ist neben von Sprink eingeräumten Verspätungen bei der vorgeschriebenen Übermittlung von Trainingsplänen an die UEFA die krankheitsbedingte Abwesenheit eines Bayer-Profis bei einer unangekündigten Trainingskontrolle der UEFA am 23. September vergangenen Jahres. Die UEFA monierte, von den Rheinländern zu spät über den veränderten Aufenthaltsort des erkrankten Spielers informiert worden zu sein, und verhängte wegen der dadurch wiederholten Verstöße der Leverkusener gegen die Anti-Doping-Richtlinien das Bußgeld.

Für Leverkusen stellt sich der Fall indes anders dar. Laut Sprink hätte der betreffende Spieler das Training vor der Abreise zum Punktspiel bei Bayern München nach seiner zuvor mehrtägigen Grippe-Pause unbedingt mitmachen wollen, wäre aber noch auf seiner Fahrt zum Bayer-Gelände wegen neuerlichen Unwohlseins von Leverkusens telefonisch konsultierten Ärzten umgehend wieder nach Hause geschickt worden. Die Doping-Kontrolleure der UEFA, die zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Trainingsplatz des damaligen Champions-League-Teilnehmers erschienen waren und zufälligerweise zeitgleich mit Ermittlern der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) von zehn Spielern Proben nehmen wollten, wären von den Bayer-Verantwortlichen umgehend mündlich über die Entwicklung informiert worden. Das obligatorische Fax an die UEFA mit dem gleichen Inhalt versandte Bayer, so Sprink, "etwa eine Stunde später".

Sprink begründete die Verzögerung, in der die UEFA eine Missachtung der für solche Fälle vorgeschriebenen "Unverzüglichkeit" sieht, zum einen mit der Koordination von gleich zwei Gruppen von Dopingkontrolleuren und zum anderen mit den ebenso erforderlichen Vorbereitungen auf die Abreise nach München. "Wir sind vor den CAS gezogen, weil wir meinen, dass es einer Klärung bedarf, was unverzüglich bedeutet", sagte Sprink. Sollte Bayers Klage in Lausanne Erfolg haben, könnte die Strafe aufgrund der reduzierten Anzahl von Wiederholungen der Verstöße hinfällig werden. Zudem habe Leverkusen, wie Sprink weiter schilderte, "aus den anderen Verspätungen Lehren gezogen und eine rechtzeitige Übermittlung der Trainingspläne inzwischen sichergestellt".