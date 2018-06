Mailand (SID) - Die beeindruckende Erfolgsserie von Juventus Turin in der italienischen Serie A ist gerissen. Im Spitzenspiel der 11. Runde unterlag der Rekordmeister nach 49 Spielen ohne Niederlage dem direkten Verfolger Inter Mailand mit 1:3 (1:0). Durch die erste Pleite in der Liga seit dem 15. Mai 2011 schmolz der Vorsprung der "alten Dame" (28 Punkte) auf die Nerazzurri auf einen Punkt. Die Rekordmarke von Ex-Meister AC Mailand, der zwischen 1991 und 1993 58-mal in Serie nicht verloren hatte, bleibt damit bestehen.

Zumindest Lazio Rom nutzte ohne den gelbgesperrten Miroslav Klose den Patzer des Spitzenreiters nicht. Die Römer erlebten eine Woche vor dem Derby gegen Stadtrivale AS, der US Palermo 4:1 (2:0) bezwang, mit dem 0:4 (0:3) bei Catania Calcio einen weiteren herben Rückschlag und haben als Tabellenfünfter nach dem dritten Spiel in Folge ohne Sieg weiter neun Punkte Rückstand zur Spitze. Auch der SSC Neapel (23) verschenkte bei der Aufholjagd durch ein 1:1 (1:0) gegen den FC Turin zwei Punkte, während der AC Florenz (21) mit einem 4:1 (2:1) gegen Cagliari Calcio viel Boden auf Juventus gutmachte.

Der Spitzenreiter war im Derby d'Italia bereits wenige Sekunden nach dem Anpfiff durch den ehemaligen Leverkusener Arturo Vidal (1.), der nach einer Gelbsperre wieder mitwirken durfte, in Führung gegangen. Nach einer kurzen Schockphase fingen sich die Gäste jedoch, und es entwickelte sich ein offenes Spiel.

Diego Milito (59.) erzielte mit einem Strafstoß den Ausgleich - und legte wenig später mit dem Führungstreffer nach einem Konter (75.) nach. Mitten in der Schlussoffensive der Bianconeri sorgte Rodrigo Palacio (89.) für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Inters Stadtrivale Milan hat sich und seinem Trainer Massimiliano Allegri durch einen deutlichen Sieg wieder etwas Luft verschafft. Die Rossoneri besiegten Chievo Verona 5:1 (3:1) und kletterten durch den Erfolg zumindest vorerst auf den siebten Tabellenplatz. Zuvor hatte die Mannschaft von Allegri, der unter der Woche von Milan-Boss Silvio Berlusconi für seine Taktik kritisiert worden sein soll, aus den vergangenen fünf Ligaspielen lediglich fünf Punkte geholt.

In einer einseitigen Begegnung trafen Urby Emanuelson (16.), Riccardo Montolivo (36.), Bojan Krkic (41.), Stephan El Shaarawy (75.) und Giampaolo Pazzini (90.) für den 18-maligen Meister.