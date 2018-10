Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund bestanden. Beim ungefährdeten 4:0 (2:0)-Erfolg gegen Real Saragossa feierte die Mannschaft von Trainer José Mourinho am 10. Spieltag der Primera División den dritten Ligaerfolg in Serie und schob sich mit 20 Punkten auf den dritten Tabellenplatz vor. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona, der seine Begegnung gegen Celta Vigo ebenfalls mühelos 3:1 (2:1) gewann, beträgt weiter acht Zähler.

Zwischen den beiden Erzrivalen liegt Atlético Madrid (25), das am späten Abend beim FC Valencia mit 0:2 (0:1) die erste Saisonniederlage kassierte. Der zuvor drittplatzierte FC Malaga (18) verlor durch die überraschende 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Rayo Vallecano den Anschluss an die Spitze.

Im Estadio Bernabeu, in dem am Dienstag der BVB in der Königsklasse antritt, setzte Mourinho auf seine beste Elf und schickte auch Nationalspieler Mesut Özil auf den Platz. Nach einem Doppelschlag von Gonzalo Higuain (22.) und Ángel Di María (25.) schalteten die Königlichen allerdings einen Gang zurück und schonten ihre Kräfte für die Partie gegen den deutschen Meister. Michael Essien (89.) und Luka Modric (90.) erhöhten kurz vor Schluss zum Endstand.

Bereits zuvor hatte Barcelona im ersten Spiel mit dem frisch gebackenen Vater Lionel Messi seinen Vereins-Startrekord eingestellt. Gegen Aufsteiger Celta Vigo erzielte Adriano (21.) die verdiente Führung für die Gastgeber. Den schnellen Ausgleich der Gäste durch Mario Bermejo (24.) konterte wiederum nur zwei Minuten später David Villa (26.) nach schönem Zusammenspiel mit Andres Iniesta. Jordi Alba (61.) besorgte mit seinem Treffer zum 3:1 die Vorentscheidung in einem zunehmend ungleichen Duell.

Durch den neunten Sieg im zehnten Saisonspiel egalisierten die Katalanen "Barcas" vor 15 Jahren unter Trainer Louis van Gaal aufgestellte Marke für den besten Saisonstart. Dem dreimaligen Weltfußballer Messi gelang einen Tag nach der Geburt seines ersten Sohnes trotz guter Gelegenheiten kein Treffer.