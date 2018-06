Heidelberg (dpa) - Verbote und Regelungen zur Eindämmung des Zigarettenkonsums haben laut Fachleuten gut gewirkt und sollten ausgeweitet werden. Es sei ein großer Schritt in den letzten zehn Jahren getan worden, aber er sei nicht ausreichend, sagte die Präventionsexpertin Martina Pötschke-Langer der Nachrichtenagentur dpa. So müsse die in Deutschland noch immer erlaubte Außenwerbung für Zigaretten etwa auf Plakaten und in Kinos verboten werden.

