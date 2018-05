Jerusalem (AFP) Israel hat sich bei der UNO über das Eindringen von drei syrischen Panzern in die entmilitarisierte Zone auf den Golan-Höhen beschwert. Wie die Armee am Samstag mitteilte, brachte sie den Vorfall vom selben Tag bei den Vereinten Nationen zur Anzeige. Israelischen Medien zufolge waren die syrischen Panzer in das Dorf Beer Adscham südöstlich von Kuneitra eingedrungen, um gegen Aufständische vorzugehen, die gegen die Herrschaft von Syriens Staatschef Baschar al-Assad kämpfen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.