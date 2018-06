Washington (AFP) Für diejenigen, die ohne stundenlange Wartezeit und Expertenausrüstung mal einen Blick auf die Internationale Raumstation ISS werfen wollen, bietet die NASA neuerdings einen besonderen Service. Interessierte in aller Welt können sich unter spotthestation.nasa.gov dafür anmelden, wie die US-Weltraumbehörde am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Wenige Stunden, bevor die ISS in ihrer Gegend am Himmel zu sehen sei, bekämen sie dann eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS. Zur angegebenen Zeit müssten sie nur hinausgehen und in den Himmel schauen - ein Fernrohr sei nicht nötig.

