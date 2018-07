Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat in seiner letzten wöchentlichen Rundfunkansprache vor der Wahl bekräftigt, dass sich die Opfer des Sturmes «Sandy» auf die Hilfe ihrer Regierung und Mitbürger verlassen könnten.

«Ich verspreche...dies: Euer Land wird für Euch da sein, so lange es dauert, Tritt zu fassen und wiederaufzubauen», sagte er am Samstag. Gewählt wird am kommenden Dienstag.

Der Demokrat, der auch von politischen Gegnern für seine Reaktion auf die Sturmkatastrophe im Nordosten gelobt worden ist, hob weiter den Einsatz und das heldenhafte Verhalten vieler Helfer hervor. «Das ist es, was uns ausmacht», sagte der Präsident. «Wenn Zeiten hart sind, sind wir härter. Wir kümmern uns zuerst um andere...Wir öffnen unsere Häuser und Herzen, wie eine einzige amerikanische Familie. Wir genesen, wir bauen wieder auf, wir kommen stärker zurück - und zusammen werden wir das wieder tun.»