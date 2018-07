Dallas (SID) - Die Dallas Mavericks haben auch ohne ihren verletzten Superstar Dirk Nowitzki ein perfektes Heimdebüt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Die Texaner kamen gegen Lieblingsgegner Charlotte Bobcats zu einem 126:99-Kantersieg und holten damit im dritten Saisonspiel ihren zweiten Sieg. Gegen Charlotte blieben sie auch im 16. direkten Aufeinandertreffen unbesiegt.

Nowitzki fehlte nach seiner Knieoperation erneut, doch der Würzburger sah von der Seitenlinie im feinen Anzug einige Mitspieler, die für ihn in die Bresche sprangen. So verwandelte sein Nationalmannschaftskollege Chris Kaman bei seinem ersten Auftritt im Mavs-Trikot gleich seine ersten acht Würfe und beendete das Spiel mit 16 Punkten. Top-Scorer war O.J. Mayo mit 30 Zählern. Der Neuzugang erzielte dabei sieben der insgesamt 16 Dreier der Mavericks. Vor 19.490 Zuschauern im erneut ausverkauften American Airlines Center punkteten gleich sechs Mavs-Spieler zweistellig.

"Wenn du 16 Dreier machst, verlierst du nicht viele Spiele. Wir wollten Fortschritte machen und besser werden" sagte Mavs-Trainer Rick Carlisle. "Ich habe die letzten vier Vorbereitungsspiele und die ersten beiden Saisonspiele verpasst. Ich bin also wie ein neuer Spieler. Ich versuche, mich gut einzufügen und zu helfen, wo ich kann", sagte Kaman. Sein kurz vor dem Spiel verpflichteter neuer Teamkollege Troy Murphy blieb in seinen ersten knapp neun Minuten im Dallas-Trikot ohne Punkte, sammelte aber immerhin fünf Rebounds.

Grund zum Jubeln hatten auch die Fans in Brooklyn. Beim ersten Spiel der Nets, die vor der Saison von New Jersey in den New Yorker Stadtteil umgezogen waren, gewann ihre Mannschaft 107:100 gegen die Toronto Raptors. Entscheidenden Anteil am Sieg beim ersten Auftritt eines in Brooklyn beheimateten Profiteams seit 55 Jahren hatte Center Brook Lopez mit 27 Punkten. Eigentlich hätte Brooklyn bereits am Donnerstag seinen Saisonauftakt bestreiten sollen. Die Partie gegen den Stadtrivalen New York Knicks war wegen der Folgen des Hurrikans Sandy aber verschoben worden.

Zurück in der Erfolgsspur ist Titelverteidiger Miami Heat. Der Meister setzte sich einen Tag nach der Niederlage bei den Knicks gegen die Denver Nuggets knapp mit 119:116 durch und feierte wie Dallas den zweiten Sieg im dritten Spiel. Matchwinner für das mit Topstars gespickte Team von der Ostküste war Chris Bosh, der mit 40 Zählern so viele wie nie zuvor im Heat-Trikot erzielte. Neuzugang Ray Allen steuerte 23, LeBron James 20 Punkte bei.