Berlin (AFP) Die Auszählung der Urwahl über das Grünen-Spitzenduo für die Bundestagswahl 2013 läuft. Am Sonntag begann die Auswertung der Stimmen, wie eine Parteisprecherin in Berlin bestätigte. Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke will das Ergebnis am kommenden Samstag bekanntgeben. Favoriten sind Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin, Ko-Fraktionschefin Renate Künast, Parteichefin Claudia Roth und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Mindestens ein Mitglied des Spitzenduos muss eine Frau sein. Beworben hatten sich auch elf weitgehend unbekannte Grünen-Mitglieder.

