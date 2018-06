Berlin (AFP) Beim Koalitionstreffen im Berliner Kanzleramt haben sich die Spitzen von CDU, CSU und FDP am Sonntagabend weiter um eine gemeinsame Linie in strittigen Fragen bemüht. In einem ersten Durchgang seien alle Themen besprochen worden, hieß es aus Verhandlungskreisen. Nun solle über mögliche Beschlüsse geredet werden. Bei den Beratungen, die um 18.00 begannen, geht es unter anderem um das von der CSU geforderte Betreuungsgeld und die von der FDP verlangte Abschaffung der Praxisgebühr.

