Hamburg (AFP) In die Verhandlungen über die Finanzhilfe des Bundes in Höhe von 580 Millionen Euro für den Kita-Ausbau in den Ländern kommt offenbar Bewegung. Bei ihrer Vorbesprechung für die Abstimmung im Bundesrat hätten sich die unionsgeführten Länder am vergangenen Donnerstag mit Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU) darauf geeinigt, dass der Bund auf eine ursprünglich geforderte monatliche Berichtspflicht über den Fortschritt des Ausbaus verzichte, berichtet das Magazin "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe. Etliche Bundesländer hätten sich gegen diese Vorgabe gewehrt.

