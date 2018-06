Hamburg (AFP) Vor der Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über Absprachen im Strafprozess hat sich Generalbundesanwalt Harald Range einem "Spiegel"-Bericht zufolge für eine deutlich "restriktivere Anwendung" der gesetzlichen Vorschriften ausgesprochen. Dies gehe aus einer schriftlichen Stellungnahme zur mündlichen Verhandlung an diesem Mittwoch in Karlsruhe hervor, berichtet das Nachrichtenmagazin in seiner neuen Ausgabe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.