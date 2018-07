Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Peter Altmaier will bei der stockenden Suche nach einem Atommüll-Endlager keine größeren Verzögerungen hinnehmen. Man wolle, dass die politischen Gespräche endlich in Gang kommen, sagte ein Ministeriumssprecher. Dafür sei das Altmaier-Ressort weiter an einer einvernehmlichen Lösung interessiert. Ein angestrebter überparteilicher Konsens war vorerst geplatzt, nachdem SPD und Grüne den Entwurf eines Suchgesetzes Mitte Oktober abgelehnt hatten.

