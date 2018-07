Berlin (dpa) - Ein Jahr nach dem Ende der rechtsextremen Terrorzelle NSU haben bundesweit zahlreiche Bürger an die zehn Mordopfer erinnert und gegen Rechts protestiert. So kamen in Berlin laut Polizei etwa 1000 Menschen zu einer Demonstration gegen Rassismus. In Leipzig ist am Abend eine Informationsveranstaltung des Friedenszentrums geplant. Vor einem Jahr war die Neonazi-Terrorzelle «Nationalsozialistischer Untergrund» aufgeflogen, der zehn Morde an Migranten sowie einer Polizistin zur Last gelegt werden.

