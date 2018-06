Berlin (dpa) - Ein Jahr nach Enttarnung der Neonazi-Terrorzelle NSU sieht Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden stark beschädigt. Für ihn sei das nachvollziehbar, sagte er der «Welt am Sonntag». Dieses Vertrauen wolle er wiedergewinnen, so Maaßen. Aus diesem Grund stelle sich das Bundesamt für Verfassungsschutz einem umfassenden Reformprozess. So solle unter anderem durch eine aktivere Öffentlichkeitsarbeit mehr Transparenz erzielt werden soll.

