Köln/Rishon Le Zion (SID) - Die deutschen Handballer haben in der EM-Qualifikation im zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger kam trotz einer lange Zeit schwachen Vorstellung in Rishon Le Zion gegen das international drittklassige Israel zu einem 30:27 (13:14)-Erfolg. Bester Werfer in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war der Berliner Sven-Sören Christophersen mit sieben Toren. Zum Auftakt der Qualifikation hatte sich die DHB-Auswahl gegen Montenegro in Mannheim blamiert (27:31).

Mit 2:2 Punkten liegt das deutsche Team durch den Sieg in Israel wieder auf Kurs Richtung EM 2014 in Dänemark. Die Gruppe 2 wird von Montenegro (4:0) angeführt, Tschechien weist ebenfalls 2:2 Zähler auf. Die ersten beiden Mannschaften lösen das EM-Ticket. Nächster Gegner in der Qualifikation ist Anfang April Tschechien.