Berlin (dpa) - Das waren Zeiten. Anfangs gingen sie nach einem Koalitionsgipfel noch gemeinsam in ein Berliner Szene-Restaurant. Das war im Januar 2010, als der gerade erst gestartete schwarz-gelbe Motor schon ins Stottern gekommen war.

Die FDP erregte damals Aufsehen mit dem Steuerbonus für Hoteliers, und die Union wollte von ihren Milliarden-Steuerversprechen aus dem Wahlkampf nicht mehr so viel wissen. Doch Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer und der damalige FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle rauften sich sogleich zusammen, setzten sich an einen Tisch und bestellten Tartar - rohes Fleisch.

Für das große Treffen am Sonntagabend in Berlin wurde so etwas am Nachmittag nicht mehr erwartet - unabhängig davon, dass Westerwelle schon lange nicht mehr dabei ist, weil ihn seine Partei im Laufe der Regierungszeit als Chef und Vizekanzler ablöste und diese Posten an den jungen Philipp Rösler vergab.

Die Koalitionäre lagen nach Angaben aus Parteikreisen bis zuletzt bei den Themen Praxisgebühr, Rente und Verkehr noch so weit auseinander, dass von einer sehr langen Abendsitzung ausgegangen wurde. Statt mit einem Drei-Gänge-Menü nach getaner Arbeit wurde eher mit einer Mitternachtssuppe noch während der Arbeit gerechnet.

Die CSU wollte Härte gegenüber der FDP zeigen. Diese gab sich beim umstrittenen Betreuungsgeld zwar vertragstreu, schraubte aber ordentlich an der Leistung für Eltern kleiner Kinder herum. Die verärgerte CSU sattelte ihrerseits beim Gesamtpaket drauf und forderte eine Milliarde Euro für das von ihr geführte Verkehrsressort. Die Abschaffung der Praxisgebühr wollte sie der FDP auch nicht schenken, sondern lieber die Kassenbeiträge senken.

Als größtes Unterfangen galt die Rente. Hauptstreitpunkt war, ob armutsfeste Renten steuerfinanziert (FDP-Forderung) oder über die Beiträge (Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, CDU) erwirtschaftet werden. Einig waren sich hingegen alle darin, dass Erziehungszeiten von Müttern, die vor 1992 Kinder bekommen haben, besser angerechnet werden sollen.

Der große Wurf dürfte es hier zwar nicht werden - sonst kann Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der den Beschlüssen des Koalitionsausschusses vom G20-Ministertreffen im fernen Mexiko seinen Segen geben sollte, seine Haushaltskonsolidierung kaum durchziehen. Aber ein Signal könnte es geben.

Die Ankündigungen von Schäuble und Rösler, die Nettokreditaufnahme weiter zu senken, könnten jedoch ohnehin schnell Schall und Rauch sein, wenn Deutschland in der Euro-Krise Risiken etwa für Griechenland übernehmen muss.

Für die Liberalen geht es inzwischen ums politische Überleben. Die Abschaffung der Praxisgebühr hat sich zuletzt fast zum Prestigeprojekt für Rösler entwickelt. Sogar vom fernen Indien aus warb er für die Streichung - bevor er sich in der Hauptstadt Neu-Delhi ins Flugzeug setzte, um am Sonntag im Morgengrauen nach Berlin zurückzukehren. Dort liefen dann schnell die Drähte heiß. Zum Durchschnaufen blieb Rösler wenig Zeit. Als größtes Problem galt im Thomas-Dehler-Haus am Nachmittag noch die Weigerung der CSU, die Praxisgebühr zu kippen.

Der Widerstand aus Bayern hatte vor allem Rösler kalt erwischt. Der Wirtschaftsminister war eigentlich davon ausgegangen, die wichtigsten Linien seien abgesteckt, als er am Mittwoch nach Indien aufbrach. Am Rande der Kabinettssitzung hatte er sich mit der Kanzlerin abgestimmt und sich mit Schäuble auf das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts bis 2014 verständigt. Alles auf gutem Wege, so schien es. Ein großer Irrtum.

FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle, der Rösler so manches Mal in den letzten Wochen die Butter vom Brot nahm, baute zur Sicherheit schon einmal vor. Man werde sich in den Kernfragen einigen, er sei sehr optimistisch, dass die Koalition einen großen Sprung nach vorn machen werde, hatte der alte Politfuchs am Freitag erklärt. Aber er sagte dem «Handelsblatt» auch: «Ob das schon am Sonntag alles gelingt oder in den nächsten Wochen, wird sich zeigen.»