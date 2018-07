Berlin (dpa) - Die Spitzen der schwarz-gelben Koalition haben in einer ersten Gesprächsrunde alle Konfliktthemen besprochen. Es gebe Lösungsmöglichkeiten, die nach einer Pause in einer zweiten Runde besprochen werden sollten, verlautete aus Parteikreisen in Berlin. Sowohl von der Union als auch von der FDP hieß es, es gebe Fortschritte. Details wurden aber nicht genannt. Es wird mit einer langen Sitzung gerechnet. Streitpunkte sind das Betreuungsgeld, die Abschaffung der Praxisgebühr und Maßnahmen gegen die Altersarmut.

