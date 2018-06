Berlin (dpa) - Über zwei Drittel der Deutschen beurteilen die bisherige Bilanz der schwarz-gelben Koalition äußerst kritisch. 69 Prozent sind mit der Leistung der Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP unzufrieden, ergab eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov.

Nur 20 Prozent zeigen sich zufrieden. Laut Umfrage ist der Anteil der mit ihrer Regierung Unzufriedenen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa am höchsten.

So äußerten sich in Großbritannien 59 Prozent mit der Arbeit der konservativ-liberalen Regierung unzufrieden, 24 Prozent zufrieden. In Frankreich halten 57 Prozent wenig von den bisherigen Leistungen der neuen sozialistischen Führung, 21 Prozent sind anderer Meinung. Auch in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland beurteilt eine Mehrheit die Arbeit ihrer jeweiligen Regierung als eher schlecht - aber ebenfalls nicht so stark wie in Deutschland.

Wie aus der YouGov-Befragung hervorgeht, würde jeder vierte Bundesbürger für einen EU-Austritt Deutschlands stimmen, sollte es darüber eine Volksabstimmung geben. Ein klare Mehrheit von 57 Prozent plädiert dagegen für den Verbleib in der Europäischen Union (EU). Damit ist die Zahl der EU-Anhänger in Deutschland weiterhin vergleichsweise hoch. In Frankreich würden 43 Prozent für einen EU-Verbleib votieren, 32 Prozent für den Austritt. In Großbritannien liegt der Prozentsatz der Austrittsbefürworter bei 49 zu 28.

Gespalten sind die Deutschen laut YouGov-Umfrage bei der Frage, ob eine Mindestquote für Frauen in Führungspositionen von Unternehmen gesetzlich verankert werden soll. 41 Prozent sind dafür, 43 Prozent dagegen. Im Nachbarland Frankreich ist eine deutlich Mehrheit von 61 Prozent dafür. In Norwegen, wo seit längerem eine solche Quote gilt, sind die Erfahrungen damit offenbar nicht sehr positiv. Lediglich 30 Prozent unterstützen die Regelung, während 54 Prozent dagegen sind.