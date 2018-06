Beirut (dpa) - Die syrischen Rebellen setzen ihre Offensive auf Armeestützpunkte fort. Mit Panzerfäusten greifen sie den wichtigen Militärflughafen Taftanas an. Die Armee drängte die Rebellen nach Angaben der Nachrichtenagentur Sana zurück. Ein Rebellenkommandeur sagte der dpa, dass von dem Stützpunkt nahe der türkischen Grenze die meisten Luftangriffe auf die nördlichen Provinzen ausgingen. Am Mittwoch wollen in Doha Regimegegner zusammenkommen, um über eine Übergangsregierung nach einem Sturz des Regimes zu beraten.

