Maiduguri (AFP) Neue Gewaltakte mit dutzenden Toten haben am Wochenende Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Schwarzafrikas, erschüttert. Armeeeinheiten patrouillierten verstärkt vor allem in der Stadt Maiduguri im Nordosten des Landes, wo Überlebende davon berichteten, dass Soldaten über 40 junge Männer erschossen hätten. Im Süden des Landes töteten Polizisten zudem 14 Entführer, die einen Türken gekidnappt hatten. Am Samstag wurden bei einem Anschlag im Nordosten ein Feuerwehrmann und zwei Wachleute erschossen.

