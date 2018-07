Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel sieht bei der Rente mit 67 Unterschiede zwischen akademischen und nichtakademischen Berufen. Ein Arbeitnehmer sollte nach 45 Versicherungsjahren mit 63 eine Rente ohne Abschläge bekommen. In diesem Fall zähle die Ausbildung dazu, ein Studium aber nicht, sagte Gabriel der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Das sei auch in Ordnung, denn Akademiker hätten in der Regel weit weniger belastende Berufe und verdienten auch mehr. Dort spreche nichts gegen eine Rente mit 67.

