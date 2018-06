Kairo (dpa) - Die größte christliche Minderheit im Nahen Osten hat einen neuen Papst. Knapp acht Monate nach dem Tod von Schenuda III. wurde Bischof Tawadros per Los zum Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche bestimmt. Der 60-Jährige übernimmt das Amt in einer schweren Zeit. Seit dem Vormarsch der Islamisten hat die Gewalt gegenüber Christen in Ägypten deutlich zugenommen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, rief den künftigen Papst auf, den Weg der nationalen Versöhnung fortzusetzen.

