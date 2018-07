Mogadischu (AFP) Der somalische Ministerpräsident Abdi Farah Shirdon Said hat am Sonntag seine neue Regierung vorgestellt. Im nur noch zehn Mitglieder umfassenden Kabinett steht erstmals in der Geschichte des Landes eine Frau an der Spitze des Außenministeriums. Fowsiyo Yusuf Haji Adan kommt aus der Diaspora. Sie lebte lange Zeit in Großbritannien. Ihre Nominierung nannte sie "historisch, besonders für die somalischen Frauen".

