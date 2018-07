Stuttgart (dpa) - Schwerer Unfall auf der A 6: Unter vier Todesopfern sind drei Kinder. Das sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht. Zur Identität der Kinder und des vierten Toten gab es keine Angaben. Ein Sattelzug war laut Polizei am Abend an der Anschlussstelle Öhringen bei Heilbronn von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach die Mittelleitplanke und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrzeuge fingen sofort Feuer. Der Lkw-Fahrer und eine weitere Person wurden schwer verletzt.

