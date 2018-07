Valetta (dpa) - Bei Explosionen in einer Feuerwerksfabrik sind in Malta mindestens drei Menschen getötet worden; ein weiterer wird vermisst. Die Fabrik auf der kleinen Insel Gozo sei von drei Explosionen erschüttert worden, sagte ein Polizeisprecher. Augenzeugen berichten, dass Felsbrocken bis zu 150 Meter in die Luft geschleudert wurde. Nach Angaben der Behörden wurden drei Rettungskräfte von umherfliegendem Gestein verletzt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

