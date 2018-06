New York (AFP) Nach dem verheerenden Wirbelsturm "Sandy" vor knapp einer Woche bereiten sich die New Yorker nun auf einen Kälteeinbruch vor. Die Temperaturen in der Millionenmetropole fielen am Wochenende, für Mittwoch wurde ein Herbststurm mit Regenfällen vorausgesagt. Das Rote Kreuz erklärte am Samstag, es verstärke seine Bemühungen, rechtzeitig warme Unterkünfte für die Sturmopfer bereitzustellen. Seine Organisation arbeite eng mit den Behörden zusammen, um Aufwärmmöglichkeiten und warme Unterkünfte einzurichten und Decken und Kissen zu verteilen, sagte der Rot-Kreuz-Beauftragte Charley Shimanski.

