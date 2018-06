Washington (AFP) Zwei Tage vor der US-Präsidentschaftswahl sieht eine neue Umfrage Amtsinhaber Barack Obama und Herausforderer Mitt Romney in der Wählergunst gleichauf. 48 Prozent hätten die Absicht bekundet, Obama zu wählen, und ebenso viele wollten Romney ihre Stimme geben, hieß es am Sonntag in einer Umfrage für den Sender ABC News und die Zeitung "Washington Post". Auch bei den Wechselwählern waren jeweils 46 Prozent dem demokratischen Präsidenten und seinem republikanischen Rivalen zugeneigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.