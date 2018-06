Cedynia (dpa) - Auf dem Polenmarkt von Cedynia an der deutschen Grenze ist am Abend ein Großfeuer ausgebrochen. Die deutsche Feuerwehr kam den polnischen Kollegen bei dem Brand auf der anderen Seite der Oder gegenüber von Hohenwutzen mit rund 100 Einsatzkräften zu Hilfe. Der deutsche Einsatzleiter sagte, vermutlich sei bei dem Feuer niemand verletzt worden. Etwa 100 der kleinen Buden seien in Flammen aufgegangen. Die Brandursache sei noch unbekannt. Auf dem 1995 eröffneten Markt sind etwa 700 Stände untergebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.