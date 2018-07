Genf (AFP) China hat bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf Klage gegen die Europäische Union wegen unfairer Subventionierung der erneuerbaren Energien eingereicht. Wie am Montag in Genf verlautete, klagt China gegen die EU, Italien und Griechenland. Der Klage zufolge verstoßen garantierte staatliche Vergütungen für Strom aus erneuerbaren Energiequellen in den EU-Mitgliedstaaten - wie es sie auch in Deutschland nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gibt - gegen die Regeln der WTO.

