Köln (AFP) Während in der realen Welt heftig über die Zukunft der Europäischen Union und des Euro-Währungsraums gestritten wird, ist der Staatenbund im Internet beliebter denn je. Kaum eine andere Internet-Adressendung sei bei Unternehmen derzeit so gefragt wie .eu, teilte die Adresshandelsplattform Sedo am Montag in Köln mit. Allein im dritten Quartal von Juli bis September sei der Mittelwert für Preise von Internet-Adressen mit .eu-Endung von 794 Euro auf 840 Euro im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. Innerhalb eines Jahres habe sich der Wert sogar verdreifacht.

