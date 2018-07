Leipzig (AFP) Rund 50 Stromversorger haben nach Angaben des Verbraucherportals Preisvergleich.de für die kommenden Monate Preiserhöhungen angekündigt. Kunden der 49 bei einer Stichprobenuntersuchung ermittelten Firmen müssten im Schnitt mit Mehrkosten von 10,7 Prozent rechnen, teilte das Portal am Montag in Leipzig mit. Die genaue Höhe der Steigerungen sei aber noch nicht bei allen Anbietern bekannt. Es sei zudem davon auszugehen, dass in den kommenden Wochen und Monate viele weitere Versorger Preiserhöhungen vollzögen.

