Berlin (AFP) Verbraucher können die Eignung von Lebensmitteln für Kinder künftig mit einem speziellen Programm für Smartphones prüfen. Nutzer müssten hierfür im Supermarkt lediglich den Barcode von Lebensmitteln mit ihrem Handy einscannen, teilte das Unternehmen Barcoo am Montag in Berlin mit, das hinter der gleichnamigen Mobilfunk-App steht. Dann bekämen Verbraucher die Nährwertangaben in den Ampelfarben angezeigt.

